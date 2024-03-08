غرة رمضان الاثنين بشرط.. "المسند" يرسم حركة رؤية الهلال والترائي فلكيًّا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن القمر سيقترن بالشمس عند منتصف نهار يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس عند الساعة "12:03م"، وسيكون للهلال مكث مساء الأحد في الأفق الغربي يمتدُّ لنحو 13 دقيقة؛ وفقًا لـ"أفق مكة المكرمة".
وأوضح أنه بناء على ذلك ستكون غرة شهر رمضان، بإذن الله تعالى، يوم الاثنين الموافق 11 مارس، شريطة ألّا يكون في السماء سحب أو غبار تحُول دون الرؤية، وذلك يوم الترائي 29 شعبان الموافق 10 مارس.
وأضاف: أنّ موعد اكتمال القمر بدرًا سيكون في صباح الاثنين 15 رمضان "25 مارس" عند الساعة "10:02" صباحًا، كما من المتوقّع أن يُتمّ شهر رمضان 30 يومًا، ويكون العيد يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل؛ وفقًا للحساب الفلكي.