غرة رمضان الاثنين بشرط.. "المسند" يرسم حركة رؤية الهلال والترائي فلكيًّا

وأوضح أنه بناء على ذلك ستكون غرة شهر رمضان، بإذن الله تعالى، يوم الاثنين الموافق 11 مارس، شريطة ألّا يكون في السماء سحب أو غبار تحُول دون الرؤية، وذلك يوم الترائي 29 شعبان الموافق 10 مارس.