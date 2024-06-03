"خالد بن سلمان" يلتقي نائب الرئيس البرازيلي ويوقِّعان مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا العقيد الركن حاضر بن محمد آل زياد.