"خالد بن سلمان" يلتقي نائب الرئيس البرازيلي ويوقِّعان مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في الرياض اليوم، نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
كما وقّع وزير الدفاع ونائب الرئيس البرازيلي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا العقيد الركن حاضر بن محمد آل زياد.
فيما حضر من الجانب البرازيلي الأمينة العامة لوزارة الخارجية ماريا لورا دا روشا، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى السعودية سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وكبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس البرازيلي سيلسو دي تارسو بيريرا، والملحق العسكري في سفارة جمهورية البرازيل لدى السعودية مارسيلو مازا كوادروس، وعدد من المسؤولين.