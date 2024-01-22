سمو محافظ الأحساء يكرّم عددًا من الفرق المسرحية بالمحافظة

من جانبه أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الأستاذ يوسف الخميس بأن مسرح الأحساء يمتلك حضورًا وتاريخًا كبيرًا من العطاء و الإنجازات، كما أنه ملتزمٌ بتقديم رسائل اجتماعية و تعليمية وتربوية تبرز تاريخ الأحساء و موروثها، مقدمًا شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ومتابعته وحرصه على تكريم الفرق الفائزة والتهنئة الغالية من سموّه لجميع المشاركين.