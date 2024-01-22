سمو محافظ الأحساء يكرّم عددًا من الفرق المسرحية بالمحافظة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمجلس سموّه بمقر المحافظة اليوم " الاثنين " عددًا من الفرق المسرحية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء
حيث كرم سموّه فريق عمل مسرحية (بحر) الفائزة بالمركز الأول وجائزة أفضل عرض مسرحي مُتكامل بمهرجان الرياض المسرحي، الذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية، كما فاز العمل بجوائز أفضل إخراج و أفضل تمثيل و أفضل موسيقى.
كما تشرف طاقم مسرحية (طليعة هجر) بتكريم سموّه بمناسبة تحقيق العرض لجائزة أفضل أزياء مسرحية بمهرجان الرياض المسرحي، بالإضافة إلى تكريم سموّه لإدارة مسرحية (الشحيح و أيامه الأخيرة) بمناسبة تحقيق العمل لجائزة أفضل ديكور بمهرجان أندية الهواة المسرحي بالرياض.
و قد هنأ سموّه جميع المشاركين و الفائزين ، متمنيًا لهم المزيد من العطاء والتفوق الدائم، مؤكدًا سموّه على ماتتمع به الأحساء من مواهب متميزة في كافة المجالات.
من جانبه أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الأستاذ يوسف الخميس بأن مسرح الأحساء يمتلك حضورًا وتاريخًا كبيرًا من العطاء و الإنجازات، كما أنه ملتزمٌ بتقديم رسائل اجتماعية و تعليمية وتربوية تبرز تاريخ الأحساء و موروثها، مقدمًا شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ومتابعته وحرصه على تكريم الفرق الفائزة والتهنئة الغالية من سموّه لجميع المشاركين.