"فيو" تطلق مشروع "تون" وتراهن على نجاحه والإقبال عليه

ويتميّز المشروع بارتفاع السقف أكثر من 4 أمتار، ويحتوي على مناطق تشجير بأغلب أرجاء الفيلا، ويحتوي على مسبح وشلال مطلّ على الصالة المصممة بطريقة استثنائية؛ كونها مطلّة على أجزاء المنزل الداخلي بالكامل، وإطلالة المسبح على المطبخ والحديقة داخلية، ويتميّز الدور الأول بثلاثة أجنحة نوم، ويضمّ الدورُ العلوي صالةً عائلية كبيرة مع جلسة سطح، ومنطقة شواء، ودورة مياه، إضافة إلى قسم الخادمة المستقلّ مع غرفة الغسيل ومنطقة نشر الملابس بالهواء الطبيعي.