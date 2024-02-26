"المطلق": حج المرأة اليوم دون محرم لا إشكال فيه وهذا هو المبرر الشرعي

وأضاف: "بخصوص المدن البعيدة غير هذه المدن، فقد اختلف العلماء فيها، وأنه إذا كان هناك نسوة ثقات، والآن السفر تغيّر والأمن موجود والحج عن طريق الحملات، فلا توجد امرأة تحج وتضع لها خيمة بمفردها! الآن تلتحق بحملة ومعها مثلاً 400 امرأة، حتى ولو كان زوجها معها فلا يشاهدها، فهو مع الرجال وهي مع النساء.