"المطلق": حج المرأة اليوم دون محرم لا إشكال فيه وهذا هو المبرر الشرعي

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن حج المرأة اليوم دون محرم لا إشكال فيه، مبرراً بأن السفر الآن تغيّر والأمن موجود، والحج عن طريق الحملات المنظمة.
جاء ذلك ردًا على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية قالت فيه السائلة: "أرغب في الحج أنا وأختي، حيث لم يسبق لنا الحج، ولدينا القدرة المالية، ولكن لا يوجد محرم، فهل يجوز لنا الحج مع الحملة دون محرم؟".
فأجاب "المطلق" بقوله: "إذا كانت هذه الحاجّة من مكة أو جدة أو الطائف أو القرى حولها هذه كلها لا تحتاج لمحرم؛ لأن وليّها سوف يذهب بها إلى الحملة في هذه الأماكن وتلتحق بها فلا تحتاج إلى محرم".
وأضاف: "بخصوص المدن البعيدة غير هذه المدن، فقد اختلف العلماء فيها، وأنه إذا كان هناك نسوة ثقات، والآن السفر تغيّر والأمن موجود والحج عن طريق الحملات، فلا توجد امرأة تحج وتضع لها خيمة بمفردها! الآن تلتحق بحملة ومعها مثلاً 400 امرأة، حتى ولو كان زوجها معها فلا يشاهدها، فهو مع الرجال وهي مع النساء.
وختم بقوله: "إن الحج خصوصًا حج الفرض الآن ليس فيه إشكال، حتى من المناطق البعيدة، أما المناطق القريبة من مكة فليس فيها إشكال عندي؛ لأنها تكون مع الحملة حتى تعود".