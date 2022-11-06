ساعة و25 دقيقة يختفي فيها القمر.. خسوف كلي يكشف تفاصيله "هندي"

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي؛ لـ"سبق"، أن هذا الخسوف القمري يأتي بعد أسبوعين من كسوف جزئي للشمس في 29 ربيع الأول، ودائمًا تكون ظاهرتا الكسوف والخسوف متتاليتين بينهما أسبوعان بسبب تقارب مدار القمر من المستوى الكسوفي.