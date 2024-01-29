يحمي من بتر القدم ويخفض التكلفة.. نظام مطور من "كاوست" للكشف عن "السكري"

كما سيسعى هذا التعاون إلى اكتشاف مرض السكري في وقت مبكر، وتطوير خطط علاجية أفضل، وتقليل عمليات بتر الأطراف السفلية بصورة كبيرة، وستكون المذكرة هذه المرة، هي الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية "كاوست" في رعاية مرضى السكري.