إنجازٌ جديدٌ للمرأة السعودية.. "العتيبي" سفيرة للسلام والإنسانية بشهادة "أوركا" الدولية

في إنجازٍ جديدٍ للمرأة السعودية، حصلت الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي؛ على شهادة أوركا الدولية، كسفيرة للسلام والإنسانية من مجموعة سيريوس الإعلامية بألمانيا.
يأتي هذا التكريم تقديراً للدور القيادي في تحقيق التنمية والسلام، من خلال الإنجازات والأعمال الإنسانية التي تحقّقت في أثناء قيادة "العتيبي"؛ المنظمة العربية للسلام والتنمية التابعة للأمم المتحدة، حيث أسهمت في إحراز تقدُّمٍ ملموسٍ في عديدٍ من المشاريع والمبادرات الإنسانية حول العالم.
ونوَّهت "العتيبي"؛ إلى أن هذا الإنجاز تحقّق -بفضل الله-، ثم بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، التي لا تألو جهداً في دعم وتمكين المرأة السعودية ومشاركتها في صُنع القرار، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030، حتى أصبحت تتولى عديداً من المناصب القيادية محلياً ودولياً.
كما أكّدت أن هذا التكريم ليس لها شخصياً، وإنما هو تأكيدٌ لتميُّز المرأة السعودية وتعزيز مكانتها الدولية، كقائدة ومؤثرة في جميع المجالات، ويعكس صورةً مشرقةً أمام العالم عن مدى جدارة المرأة السعودية، والتزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام العالمي.