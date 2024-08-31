إنجازٌ جديدٌ للمرأة السعودية.. "العتيبي" سفيرة للسلام والإنسانية بشهادة "أوركا" الدولية

ونوَّهت "العتيبي"؛ إلى أن هذا الإنجاز تحقّق -بفضل الله-، ثم بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، التي لا تألو جهداً في دعم وتمكين المرأة السعودية ومشاركتها في صُنع القرار، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030، حتى أصبحت تتولى عديداً من المناصب القيادية محلياً ودولياً.