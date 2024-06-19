"الأرصاد" يطلق المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لأعمال موسم حج العام الحالي

وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز عبدالعزيز الحربي، أن المركز يعمل على تنفيذ خطته المعنية بهذه المرحلة عبر تقنيات الرصد المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية ومتنقلة ومراصد مأهولة ورادارات طقس وأقمار صناعية؛ بهدف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة؛ للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة وبرمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج ومغادرتهم.