"القحطاني": التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريبًا.. ويسبب 192 حالة وفاة يوميًا بالمملكة

وتابع القحطاني أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن تلك الوثائق السرية تقدم أدلة دامغة على الاهتمام القديم لشركات التبغ بإغراء الصغار للتعاطي، وعلى سبيل المثال جاء في وثيقة ممهورة بخاتم "سري" لشركة آر جيه رينولدز عام 1976م "أن ثمة دلائل تشير إلى أن الفئة العمرية (14 - 18) سنة تمثل قطاعًا متزايدًا من المدخنين، ولذلك فإن الشركة لا بد أن تطرح قريبًا سجائر تحمل اسمًا تجاريًا جديدًا ناجحًا في هذا الحيز من السوق، إن هي أرادت أن تحافظ على مركزها في صناعة التبغ على المدى الطويل".