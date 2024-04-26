"أبانمي": ما حقّقته رؤية 2030 يدعو للاعتزاز والتطلع لمستقبلٍ باهر

رفع المهندسُ آنف بن أحمد أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ خالصَ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما تحقّق من نجاحات وإنجازات لمستهدفات رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها.
وأكّد أن ما نلمسه اليوم من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع، والتي تضمّنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023؛ يدعو للفخر والاعتزاز والتطلع لمستقبلٍ باهر، مستهدفة رخاء المواطن السعودي أولًا وأخيرًا، وهو ما يؤكد حرص وإرادة قيادتنا الحكيمة واهتمامها الكبير بتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية؛ من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، يزدهر معه اقتصادنا الوطني، وتترسخ به دعائم التنمية المستدامة وجودة الحياة في جميع أنحاء الوطن، مع تهيئة سبل النجاح للأجيال القادمة.
ودعا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدّد خطاهما، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار.