"أبانمي": ما حقّقته رؤية 2030 يدعو للاعتزاز والتطلع لمستقبلٍ باهر

وأكّد أن ما نلمسه اليوم من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع، والتي تضمّنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023؛ يدعو للفخر والاعتزاز والتطلع لمستقبلٍ باهر، مستهدفة رخاء المواطن السعودي أولًا وأخيرًا، وهو ما يؤكد حرص وإرادة قيادتنا الحكيمة واهتمامها الكبير بتحقيق الأهداف الطموحة للرؤية؛ من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، يزدهر معه اقتصادنا الوطني، وتترسخ به دعائم التنمية المستدامة وجودة الحياة في جميع أنحاء الوطن، مع تهيئة سبل النجاح للأجيال القادمة.