أوهام تدمر الفريسة.. "إرادة" تطلق تحذيراتها المجتمعية: الشبو "قاتلة"

أكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن مادة الشبو المخدر تعتبر مادة قاتلة، موضحًا أن الجرعة الأولى منها هي بداية الإدمان، وهو عبارة عن مادة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، مشيرًا إلى أنه يعدّ من المواد الخطرة جدًا بصفة عامة، ويؤدي للإدمان السريع، واختلال وظائف الجسم.
وأرسل المجمع تحذيراته للمجتمع بأن ما يحاول المروجون تصويره عن الشبو، ما هو إلا أوهام وتصديقها يتسبب في تدمير الفرد، وأن الحقيقة المؤكدة هي أن المخدرات بصفة عامة ومنها الشبو، عبارةً عن مواد تؤدي لنتائج مأساوية على المتعاطي وعلى من حوله.
وبيّن المجمع أن للشبو العديد من الأعراض النفسية والجسدية، حيث تتمثل أعراضه النفسية في العنف والسلوك الإجرامي، والهلوسة السمعية والبصرية، وعدم القدرة على إصدار الأحكام السليمة، والاكتئاب الشديد، والشعور بالقلق، فيما تتمثل الأعراض الجسدية في تسببه بالفشل في وظائف الكلى، والارتفاع غير المبرر في درجات الحرارة، والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وسرعة ضربات القلب ورعشة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي، وعدم انتظام ضغط الدم سواء بالارتفاع المفاجئ أو الانخفاض.
وحث مجمع إرادة بالرياض من وقع فريسة لهذه المادة المدمرة وغيرها من المواد الأخرى المخدرة بتدارك نفسه قبل فوات الأوان، والمبادرة بالاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها مجمعات إرادة وعيادات علاج الإدمان في مناطق المملكة.