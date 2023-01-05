أوهام تدمر الفريسة.. "إرادة" تطلق تحذيراتها المجتمعية: الشبو "قاتلة"

وبيّن المجمع أن للشبو العديد من الأعراض النفسية والجسدية، حيث تتمثل أعراضه النفسية في العنف والسلوك الإجرامي، والهلوسة السمعية والبصرية، وعدم القدرة على إصدار الأحكام السليمة، والاكتئاب الشديد، والشعور بالقلق، فيما تتمثل الأعراض الجسدية في تسببه بالفشل في وظائف الكلى، والارتفاع غير المبرر في درجات الحرارة، والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وسرعة ضربات القلب ورعشة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي، وعدم انتظام ضغط الدم سواء بالارتفاع المفاجئ أو الانخفاض.