شاهد .. ضبط ومصادرة 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش المحمدية بالشفا

وأوضحت الأمانة في بيانٍ أوردته لـ "سبق" أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لبلدية الشفا بقيادة رئيس البلدية تمكنت من ضبط ومصادرة 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش المحمدية، وجرى احتجاز المركبات المخالفة التي كانت تنقل تلك اللحوم المهربة من المشاعر المقدسة ، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.