شاهد .. ضبط ومصادرة 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش المحمدية بالشفا

أحبطت أمانة محافظة الطائف اليوم تهريب 33 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل المحافظة عبر منفذ عقبة المحمدية بالشفا.
وأوضحت الأمانة في بيانٍ أوردته لـ "سبق" أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لبلدية الشفا بقيادة رئيس البلدية تمكنت من ضبط ومصادرة 33 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش المحمدية، وجرى احتجاز المركبات المخالفة التي كانت تنقل تلك اللحوم المهربة من المشاعر المقدسة ، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.
يأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.