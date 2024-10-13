كأنه بالقرب من الشجر.. المذنب "تسوشينشان" يظهر في سماء الإمارات "صور"

وأشار إلى أن الصور التي التقطها تظهر المذنب وهو بالقرب من الشجر، مبيناً أن الصور المرفقة عبارة عن تكديس لعشر صور، ومدة تعريض كل صورة 10 ثوانٍ، وتمّ التقاطُها باستخدام تلسكوب قطره 72 ملم وبُعده البؤري 420 ملم.