كأنه بالقرب من الشجر.. المذنب "تسوشينشان" يظهر في سماء الإمارات "صور"

تمكّن مرصد الختم الفلكي من التقاط صورٍ للمذنب "تسوشينشان-أطلس"، كما ظهر أمس في سماء الإمارات، وذلك وفق ما أكّد مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة.
وقال عودة؛ لـ «سبق»: قد أمكن رؤيته -المذنب "تسوشينشان-أطلس"- بالعين المجردة، ومن المتوقع أن تكون رؤيته اليوم أسهل بالعين المجردة في جهة الغرب بعد غروب الشمس.
وأشار إلى أن الصور التي التقطها تظهر المذنب وهو بالقرب من الشجر، مبيناً أن الصور المرفقة عبارة عن تكديس لعشر صور، ومدة تعريض كل صورة 10 ثوانٍ، وتمّ التقاطُها باستخدام تلسكوب قطره 72 ملم وبُعده البؤري 420 ملم.
وذكر الفلكي "عودة"؛ أن التقاط الصور تمّ في الساعة 06:32 مساءً، بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، وكان ارتفاع القمر عن الأفق 6.2 درجة، وبُعده عن الشمس 15 درجة.