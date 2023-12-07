"المساحة الجيولوجية": البحر الأحمر ذو ثروة معدنية مهمة حديث النشأة والتكوين

وأضاف: تبع ذلك منذ ما يقارب 5 إلى 2,5 مليون سنة مضت, نشوء لتتابع طبقي سميك لأملاح ومتبخرات لمعادن ترسبت من عمود الماء، وتجمّع لمواد عضوية دالة على جهد بترولي هام، تلى ذلك تدفق لمحاليل حرمائية ذات ملوحة عالية متصاعدة من 30 غورًا تقبع في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر، كذلك ومنذ ما يقارب 2 مليون سنة مضت تفاعلت وامتزجت تلك المحاليل مع عمود الماء وطبقات المتبخرات والبازلت في قاع ذلك المحيط الوليد لترسب موارد معدنية لمعادن فلزية مثل: الزنك والنحاس، والفضة، والذهب، والكوبالت، والكادميوم، ومن أغنى تلك الأغوار وأكثرها جدوى بالثروات المعدنية من الوجه الاقتصادية غور (أطلانتس 2) ذي الاحتياطيات المؤكدة للزنك، والذهب، والنحاس والفضة، والواقع في المياه الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، ولا زالت أغوار البحر الأحمر الأخرى في حاجة لدراسات تفصيلية لتقدير ما تحتضنه من ثروات معدنية.