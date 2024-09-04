مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يعقد بالرياض الاجتماع الـ15 للوقاية من الأمراض ومكافحتها

وحضر الاجتماع جميع ممثلي دول المجلس، وهم: الدكتور حسين محمد الرند من دولة الإمارات، والدكتورة سامية بهرام من مملكة البحرين، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عُمان الدكتورة أمل المعني، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، وبحضور المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل.