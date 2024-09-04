مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يعقد بالرياض الاجتماع الـ15 للوقاية من الأمراض ومكافحتها

عُقد في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر المجلس بالرياض أمس الأربعاء الاجتماع الخامس عشر للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لعام 2025م، التي طرحها الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور باسي بانتينين، وأهداف ومشاريع الخطة.
وحضر الاجتماع جميع ممثلي دول المجلس، وهم: الدكتور حسين محمد الرند من دولة الإمارات، والدكتورة سامية بهرام من مملكة البحرين، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عُمان الدكتورة أمل المعني، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، وبحضور المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل.
يُشار إلى أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماده من قادة دول مجلس التعاون في دورته الـ41 (العلا، يناير 2021).
ومن أحد أبرز منجزات المركز إنهاء الخطة الخليجية للتأهب لطوارئ الصحة العامة، وتدشين لوحة البيانات الشاملة التي تمكِّن أصحاب المصلحة من استطلاع الوضع الوبائي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ للتنبؤ واتخاذ القرارات الفعَّالة.