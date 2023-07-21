في شاحنتين ومركبة.. جمرك الحديثة يُحبط 3 محاولات لتهريب نصف مليون حبة كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (187.200) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأةً في أجزاءٍ متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمّ إحباط محاولة تهريب (210.400) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأةً داخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تمّ إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على (142.200) حبة كبتاجون مخبأةً داخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.