بلاك أورانج تفوز بجائزة "أفضل شركة تنظيم فعاليات" وجائزة "أفضل مهرجان للعام" في السعودية

في خطوة جديدة تضعها في صدارة المشهد المحلي و الإقليمي لصناعة الفعاليات، حصدت شركة بلاك أورانج للترفيه جائزتين مرموقتين خلال حفل Saudi Event Awards الذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض. فقد نالت الشركة جائزة أفضل شركة تنظيم فعاليات، وهي الجائزة الأبرز والأكثر تنافسية في الحدث، إلى جانب فوزها بجائزة أفضل مهرجان للعام عن مناطق مشجعي سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، التي نفذتها بلاك أورانج بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية (SMC).
جائزة أفضل شركة تنظيم فعاليات ليست مجرد لقب يُمنح لوكالة عاملة في القطاع، بل هي شهادة تضع بلاك أورانج في موقع متقدم ضمن النخبة القليلة القادرة على قيادة مشاريع بحجم عالمي ومعقدة التفاصيل.
وقد جاءت هذه الجائزة تتويجًا لمسيرة غنية بالنجاحات على مدى السنوات الأخيرة، حيث شاركت الشركة في إدارة وتنظيم أكبر فعاليات المملكة خلال السنوات الماضية.
أما جائزة أفضل مهرجان للعام فكانت من نصيب مناطق مشجعي سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025. هذا المشروع، الذي نُفذ بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية (SMC)، مثّل تجربة متكاملة للجماهير تضمنت أنشطة عائلية، عروضًا تفاعلية، ومحتوى ترفيهي عالمي المستوى. وقد نجح في أن يحوّل السباق إلى مهرجان شامل يمنح الحضور تجربة غامرة تبقى عالقة في الذاكرة.
يقف وراء هذه النجاحات الرئيس التنفيذي أحمد أبو غيث، الذي جعل من بلاك أورانج أكثر من مجرد شركة، بل عائلة متماسكة تعمل بروح واحدة. وفي تصريح له حول هذا الإنجاز قال:
"فوزنا بلقب أفضل شركة تنظيم فعاليات هو تقدير لمسيرة فريق عملنا بالكامل، وهذه الجائزة تعكس التزامنا بالابتكار والتنفيذ المتقن. كما أن جائزة أفضل مهرجان للعام تعبّر عن نجاحنا في تقديم تجربة جماهيرية متكاملة أردنا أن نمنح من خلالها الحضور أكثر من مجرد سباق، بل أجواء غنية بالترفيه والتفاعل. نحن في بلاك أورانج نؤمن بأن كل فعالية هي فرصة لترك بصمة جديدة، ومع ثقة عملائنا ودعم شركائنا سنواصل دفع حدود الإبداع وتوسيع آفاقنا بما يواكب طموحات رؤية السعودية 2030."
ترى بلاك أورانج أن الفوز المزدوج لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التوسع والإبداع، عبر استقطاب أحدث التقنيات، وتطوير شراكات محلية ودولية، واستقطاب أفضل الكفاءات. وبخطى واثقة، تواصل الشركة التزامها بدعم رؤية السعودية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة للفعاليات الدولية والإقليمية.