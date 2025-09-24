بلاك أورانج تفوز بجائزة "أفضل شركة تنظيم فعاليات" وجائزة "أفضل مهرجان للعام" في السعودية

يقف وراء هذه النجاحات الرئيس التنفيذي أحمد أبو غيث، الذي جعل من بلاك أورانج أكثر من مجرد شركة، بل عائلة متماسكة تعمل بروح واحدة. وفي تصريح له حول هذا الإنجاز قال:

"فوزنا بلقب أفضل شركة تنظيم فعاليات هو تقدير لمسيرة فريق عملنا بالكامل، وهذه الجائزة تعكس التزامنا بالابتكار والتنفيذ المتقن. كما أن جائزة أفضل مهرجان للعام تعبّر عن نجاحنا في تقديم تجربة جماهيرية متكاملة أردنا أن نمنح من خلالها الحضور أكثر من مجرد سباق، بل أجواء غنية بالترفيه والتفاعل. نحن في بلاك أورانج نؤمن بأن كل فعالية هي فرصة لترك بصمة جديدة، ومع ثقة عملائنا ودعم شركائنا سنواصل دفع حدود الإبداع وتوسيع آفاقنا بما يواكب طموحات رؤية السعودية 2030."