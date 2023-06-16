تبلغ من العمر عامين.. "ماراي" التركية أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة

"ماراي جيكجين"؛ تبلغ من العمر عامين، من مواليد "2021" أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا، حيث أصرّ والداها على أن تسلك معهما أقصر الطرق وأسهلها، في رحلة إيمانية، ورغم بُعد المسافة، من مطار إسطنبول، إلى مكة المكرّمة، عبر مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن، لتكحل عينيها بأطهر البقاع، وتخطو خطواتها الواثقة في ساحات الحرم الشريف والمشاعر المقدّسة.