"الصناعات العسكرية" تعلن ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع إلى 11.7% في 2021

ومؤخراً قامت الهيئة بالإعلان عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث شهد هذا المشروع توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومركز الأمير سلطان للأبحاث والدراسات الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث و التطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات القطاع، بالإضافة إلى الإعلان عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، وكذلك توقيع عقد تصنيع نظام المراقبة والرؤية الحرارية متعدد الاستخدامات باسم "زرقاء اليمامة - زالي" من خلال الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية والذي يمثل خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، هذا جزء بسيط من البرامج التي تعمل عليها الهيئة لبناء القدرات المحلية و توطين الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.