طقس بداية الأسبوع ... الأرصاد:رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.