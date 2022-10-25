"رئيس جامعة شقراء" يبحث آليات رفع كفاءة المخرجات التعليمية ومجالات خدمة المجتمع المحلي

وعقد رئيس الجامعة، خلال الزيارة، عدة اجتماعات منفصلة مع منسوبي كليات الدوادمي، استمع خلالها إلى رصد لإنجازات الكليات في مختلف المجالات من بينها الإنجاز الذي حققته كلية العلوم الطبية التطبيقية بحصولها على نسبة 98% ومركز متقدم في اجتياز اختبارات هيئة التخصصات الصحية على مستوى طلاب وطالبات الكلية للعام 2021م، وما تقدمه كلية التربية من برامج نوعية تتوافق مع خطة وزارة التعليم في تطوير وتدريب العاملين في الميدان التعليمي في عدد من البرامج.