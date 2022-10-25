"رئيس جامعة شقراء" يبحث آليات رفع كفاءة المخرجات التعليمية ومجالات خدمة المجتمع المحلي

تفقّد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أمس الإثنين، مقار الكليات في المدينة الجامعية بمحافظة الدوادمي التابعة للجامعة، حيث زار "كلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التربية، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، والكلية التطبيقية".
وتهدف زيارة السيف للوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية، والالتقاء بمنسوبي الكليات والطلاب، في إطار سعي الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية بها والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه منسوبيها من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
وعقد رئيس الجامعة، خلال الزيارة، عدة اجتماعات منفصلة مع منسوبي كليات الدوادمي، استمع خلالها إلى رصد لإنجازات الكليات في مختلف المجالات من بينها الإنجاز الذي حققته كلية العلوم الطبية التطبيقية بحصولها على نسبة 98% ومركز متقدم في اجتياز اختبارات هيئة التخصصات الصحية على مستوى طلاب وطالبات الكلية للعام 2021م، وما تقدمه كلية التربية من برامج نوعية تتوافق مع خطة وزارة التعليم في تطوير وتدريب العاملين في الميدان التعليمي في عدد من البرامج.
واطلع السيف؛ على ما نفّذته كلية الطب بالدوادمي في مجال الجودة من خلال إعداد وتنفيذ جملة من البرامج والمبادرات التي تتوافق مع خطة الاعتماد البرامجي ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
واختتمت الزيارة بعقد اجتماع مع عمداء ووكلاء كليات الدوادمي تناول عددًا من الموضوعات كان من أبرزها: طرح عدة مبادرات وبرامج مقترحة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية بالجامعة، إضافة إلى فتح مجالات متنوعة تعنى بخدمة المجتمع وأفراده داخل نطاق الجامعة الأكاديمي.