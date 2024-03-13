إغاثي الملك سلمان يوزع 210 سلال غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 210 سلال غذائية في مدينة أكرا بجمهورية غانا، استفاد منها 1.260 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية غانا للعام 1445هـ.