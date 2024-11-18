العلاقات "السعودية العُمانية".. ثنائية تاريخية طوّرها ولي العهد

لا يمر اليوم الوطني العُماني إلا ويشارك السعوديون أشقاءهم العُمانيين هذه الفرحة بما يعكس حجم المحبة وقوة الترابط بين الشعبين الشقيقين، فالعلاقات السعودية العُمانية راسخة موغلة في التاريخ، ومع السنوات طوّر البلدان هذه الثنائية على كل المستويات حتى زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- سلطنة عُمان 2021 وافتتح أحد أضخم مشروعات الطرق وهو المنفذ البري الرابط بين السعودية وعُمان، ليصبح شريانًا حدوديًا يُسهّل مرور الحركة التجارية ويخدم قاصدي المملكة من المسافرين والعكس كذلك، ويُسهم في رفع الميزان التجاري من الجانبين.