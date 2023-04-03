كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عن أطعمة على وجبة السحور تعزز الصحة النفسية في شهر رمضان.
وأوضح المركز، عبر حسابه في تويتر، أن وجبة السحور تعد من الضروريات خلال شهر رمضان الكريم، لأنها تعزز القدرة على التعامل مع ساعات الصيام خلال فترة النهار.
وأضاف: يمكن للفرد اختيار أصناف تعزز من صحته النفسية، مثل الكربوهيدرات المعقدة التي تعزز من القدرة على التركيز والإدراك ووظائف الدماغ عامة وتحد من فرص الخمول والتعب التي تؤثر في الصحة النفسية وتحد من تقلبات المزاج، حيث إن نقصها يؤثر مباشرة في المزاج ويسبب رفع مستويات التعرض للتهيج العصبي.
وأوصى المركز بتناول التمور، موضحاً أن لها فوائد عدة منها تعزيز الطاقة والحد من الإرهاق والخمول، كما تساعد على الشعور بالاسترخاء نتيجة الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتعزز وظائف الدماغ مثل التركيز وتحد من أعراض أمراض مرتبطة به، كما تساعد على النوم والحد من اضطرابات النوم وحدوث الأرق.