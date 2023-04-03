أطعمة على وجبة السحور تعزز الصحة النفسية في شهر رمضان

وأوصى المركز بتناول التمور، موضحاً أن لها فوائد عدة منها تعزيز الطاقة والحد من الإرهاق والخمول، كما تساعد على الشعور بالاسترخاء نتيجة الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتعزز وظائف الدماغ مثل التركيز وتحد من أعراض أمراض مرتبطة به، كما تساعد على النوم والحد من اضطرابات النوم وحدوث الأرق.