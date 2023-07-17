بالتعاون مع "مايكرويدز".. "مغامرات الفضاء جريندايزر.. وليمة الذئاب" متاحة في 14 نوفمبر 2023

أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بالتعاون مع شركة مايكرويدز الفرنسية عن موعد إطلاق لعبتها الجديدة "مغامرات الفضاء جريندايزر.. وليمة الذئاب"، التي ستكون متاحة للاعبين في 14 نوفمبر 2023، على بلايستيشن 4 و5 ، وإكس بوكس، وإكس بوكس ون، وكذلك ستكون متاحة على الكمبيوتر الشخصي أما نسخة نينتيندو سويتش، ستُتاح في عام 2024.