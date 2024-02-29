"التعليم" و"الخارجية تطلقان خدمة إصدار التأشيرة للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة

يأتي ذلك ضمن أعمال مؤتمر " مبادرة القدرات البشرية " الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28–29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تهدف خدمة إصدار "التأشيرة التعليمية"؛ لتسهيل الإجراءات للطلبة الراغبين في الدراسة بالسعودية، وتحقيق التكامل بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية والقطاعات ذات العلاقة.