السجن 3 أشهر لكل مَنْ يُفشي معلومات مدمن المخدرات عند طلبه العلاج

وتفصيلاً، نصت المادة الـ51 من النظام على أن يعالَج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وأن مَن يُفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.