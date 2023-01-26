"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على 1.060 لاجئًا في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية، والضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال.