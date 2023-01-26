"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على 1.060 لاجئًا في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية، والضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال.
ووزّع المركز، أمس الأول، 1,060 قسيمة شرائية تمكّن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد من المشروع 1,060 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في لبنان بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.
من جهة أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 968 سلة غذائية في مدينتَي فيلوت وديكا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، استفاد منها 5.808 أفراد.
ويهدف المشروع إلى تأمين وتوزيع 3.600 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مدن فيلوت، وديكا، ونيجيل، بهدف تخفيف حدّة المعاناة والقضاء على الجوع من خلال المساهمة في توفير السلال الغذائية للأسر المتأثرة من الجفاف، يستفيد منها 21.600 فرد بواقع 3.600 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة والمتضررة.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية.
وتم توزيع 900 سلة غذائية، استفاد منها 6.300 فرد من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للفئات الأكثر احتياجًا في أفغانستان.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 10 أطنان من السلال الغذائية في القرية الثانية بمحلية الفاو في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.753 فردًا.
وجاء ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.