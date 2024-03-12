يضم مسجداً وفصولاً دراسية.. "الندوة العالمية" تؤسّس مركزاً تنموياً تعليمياً في كينيا

وأشاد مدير مكتب الندوة في كينيا (إرشاد عبده)، بجهود المملكة وشعبها الكريم في دعم هذه المشروعات الهادفة التي يحتاج إليها كثير من المناطق الكينية، كما عبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بالمركز الجديد وسألوا الله تعالى أن يديم الأمن والرخاء على المملكة، ويحفظ استقرارها في ظل قيادتها التي لا تدخر وسعاً في دعم العمل الخيري والإنساني في كل مكان.