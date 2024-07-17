ديوان المظالم: إنجاز أكثر من 34 ألف دعوى و58 ألف جلسة رقمية خلال الربع الثاني من 2024

كما تضمن التقرير أن عدد زوّار منصة معين الرقمية 215,360 زائراً، فيما تجاوز عدد الصفحات المستعرضة مليون وسبع مائة ألف صفحة، حيث يعمل ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم من خلال منصاته الرقمية وإجراءات التقاضي عبرها، على أن يواكب النهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، في سبيل تحقيق الجودة والإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، فيما أعلن ديوان المظالم مع نهاية الربع الأول من هذا العام تقليص متوسط أمد التقاضي في المحاكم التابعة له كافة، بما يزيد على 80% خلال ثمانية أعوام.