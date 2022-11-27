شاهد من رفحاء.. لوحات طبيعية بديعة تتشكّل بـ"أعيوج لينة" تجذب المتنزهين

المصوّر علي البدر؛ التقط صوراً مميزة في روضة "الزقلة" الأولى قبل أسبوع لمنظر الروضة من الجو وهي ممتلئة بالمياه، والصور الأخرى التقطها اليوم لبداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، التي تنوّعت ما بين النفل الفواح والقيصوم، وشيء من نبات الشيح.