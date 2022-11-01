انطلاقُ قمّة "R20" غدًا الاربعاء ..أول قمّةٍ دينيةٍ لمجموعة العشرين تستضيفها رابطة العالم الإسلامي بالشراكة مع هيئة نهضة العلماء الإندونيسية

يُذكر أن قمّة الأديان المرتقبة تنظِّمها مجموعة (R20) وهي مجموعة تواصُل الأديان لمجموعة العشرين، والتي تم الإعلان عن اعتمادها من رئاسة قمة العشرين لهذا العام، وتم تأسيسها بمبادرةٍ ورئاسةٍ مشتركة بين: معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة نهضة العلماء الإندونيسية، الشيخ يحيى خليل ثقوف. وستكون أولَ مناسبة في التاريخ يجتمع فيها الممثلون الرسميون للأديان الأكثرِ انتشاراً في العالم، تحت المظلة الرسمية لتكتل الاقتصادات الأقوى في العالم، وستشهد هذه القمة الدينية إطلاق مبادرة: "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب من أجل السلام"، لتجاوز "الشتات" و"المُعَاد" من الحوارات التقليدية منذ عقود طويلة، إلى هذه الخطوة الفاعلة والمستدامة بمشيئة الله تعالى.