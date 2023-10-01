بعد إغلاق دام 70 ساعة.. محطّة "تحلية" المجاردة تعود للعمل

وفي التفاصيل: أغلقت محطةُ أشياب محافظة المجاردة للمياه المحلّاة أبوابَها في وجوه المستفيدين منذ الاثنين الماضي، واستمرّ الإغلاق حتى ظهر الخميس دون إعلانٍ مسبق للمستفيدين؛ وهو الأمر الذي قد يتسبّب في إيجاد سوق سوداء لبيع المياه بأسعار مضاعفة؛ نظرًا للطلب العالي في ظلّ بُعد المصدر البديل بما يزيد على "30" كيلومترًا في بعض المواقع، ولاسيما أن محطة المجاردة تضخّ قرابة "2000" طنّ يوميًّا، تزيد وتقلّ بحسب الطلب المستمر، وخصوصًا أن أغلب الآبار أُغلقت منذ إطلاق المياه المحلّاة بالمحافظة قبل قرابة 7 أشهر.