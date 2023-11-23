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لإيصال المساعدات لغزة.. مذكرة تفاهم بين "إغاثي الملك سلمان" والهلال الأحمر المصري

تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال الخدمات اللوجستية
لإيصال المساعدات لغزة.. مذكرة تفاهم بين "إغاثي الملك سلمان" والهلال الأحمر المصري

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر المصري؛ لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.

وتتعلق مذكرة التفاهم بالتنسيق والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

يشار إلى أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني كان قد ثمّن وقوف المملكة، ممثلة في المركز، إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

فلسطين
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
غزة
الهلال الأحمر المصري

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