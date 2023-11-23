لإيصال المساعدات لغزة.. مذكرة تفاهم بين "إغاثي الملك سلمان" والهلال الأحمر المصري

يشار إلى أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني كان قد ثمّن وقوف المملكة، ممثلة في المركز، إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.