مهرجان "جادة الإبل" بتبوك ينظم مسابقة للطهي.. دعمًا للمواهب الشابة

ولفت إلى أن لجنة التحكيم تتكون من 4 حكام موزعين بين نادي الإبل وجمعية الثقافة والفنون من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى أحد الطهاة المشهورين، كما تم تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال للحائز على المركز الأول، و8 آلاف ريال للمركز الثاني، و5 آلاف ريال للمركز الثالث.