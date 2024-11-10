توقعات بارتفاع سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت بالمملكة إلى 7.95 مليارات دولار 2029

من المتوقع أن يرتفع سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 7.95 مليارات دولار بحلول عام 2029، بعدما كان 2.48 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 21.44%.
ووفقًا لبيانات "Research and Markets"، يشهد سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت في السعودية نموًّا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتحولًا جذريًّا في طريقة وصول المستهلكين إلى الطعام، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تساهم في النجاح المتنامي وتطور هذا السوق داخل المملكة.
ومن بين هذه العوامل، تعتبر الزيادة السريعة في معدلات انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية محركًا رئيسيًّا لنمو سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت، كما يساعد توافر خدمات الإنترنت عالي السرعة والراحة التي توفرها تطبيقات الهواتف المحمولة، على تغيير سلوك المستهلكين وتعزيز ثقافة الراحة والسهولة عند طلب الطعام.