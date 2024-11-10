توقعات بارتفاع سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت بالمملكة إلى 7.95 مليارات دولار 2029

ووفقًا لبيانات "Research and Markets"، يشهد سوق طلب الطعام والتوصيل عبر الإنترنت في السعودية نموًّا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتحولًا جذريًّا في طريقة وصول المستهلكين إلى الطعام، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تساهم في النجاح المتنامي وتطور هذا السوق داخل المملكة.