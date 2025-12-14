"المرواني" يطالب بإلزام المنازل تركيب كاميرات مراقبة لمواجهة الجريمة خاصة المخدرات

يؤكد الكاتب الصحفي محمد المرواني أن مواجهة آفة المخدرات، وعلى رأسها «الشبو»، لم تعد مسؤولية الجهات الأمنية وحدها، بل أصبحت شراكة مجتمعية، تلعب فيها كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية دورًا وقائيًا مهمًا في حماية الأحياء ودعم جهود الدولة في حفظ الأمن، مطالبًا بإلزام المنازل بوضع كاميرات، خاصة في الأحياء الجديدة، أسوة بالمحال التجارية.