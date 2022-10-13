ما الفرق بين قطرات الاستخدام الواحد والمتعدد؟ هنا مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن هناك اختلافات بين القطرات ذات الاستخدام الواحد ومتعددة الاستخدام، داعيةً إلى التأكد من اتباع ارشادات تخزينها بعناية؛ حفاظاً على السلامة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر" أن "القطرات ذات الاستخدام الواحد أو اليومي يتم التخلص منها بعد الاستخدام الأول أو بعد 12 ساعة حسب ظروف التخزين والصلاحية المذكورة في نشرة المستحضر سهلة الاستخدام"، مشيرةً إلى أن هذه القطرات لا تحتوي على مواد حافظة.
وأضافت: "القطرات ذات الاستخدام المتعدد فترة تصل فيها فترة الصلاحية بعد الفتح إلى 28 يوماً حسب ظروف التخزين والصلاحية المذكورة في نشرة المستحضر سهلة الاستخدام"، موضحةً أن هذه النوعية من القطرات قد تحتوي على مواد حافظة".