ما الفرق بين قطرات الاستخدام الواحد والمتعدد؟ هنا مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر" أن "القطرات ذات الاستخدام الواحد أو اليومي يتم التخلص منها بعد الاستخدام الأول أو بعد 12 ساعة حسب ظروف التخزين والصلاحية المذكورة في نشرة المستحضر سهلة الاستخدام"، مشيرةً إلى أن هذه القطرات لا تحتوي على مواد حافظة.