بندر المهنا: رؤية 2030 فتحت آفاقاً لا حدود لها أمام قطاع الطيران

وأوضح أن الدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين كان السبب الأول في مساعدة قطاع الطيران السعودي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، بل والنمو، بينما تعاني قطاعات الطيران في مختلف دول العالم للاستمرار والعودة لأرقام ما قبل الجائحة، مشيراً إلى خطوات متعددة لدعم القطاع مثل برنامج الربط الجوي، ومؤتمرات ومعارض الطيران المتعددة، التي تهدف لرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم.