افتتاح معرض عالم التمور 2024: رحلة تفاعلية في عالم النخيل والتراث

افتُتح أمس معرض عالم التمور 2024 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، الحدث يجمع بين الأصالة والابتكار في عرض شامل لصناعة التمور ومكانتها في التراث السعودي. ويستمر المعرض حتى 28 نوفمبر 2024، ليكون بوابة لعشاق التمور والزوار المحليين والدوليين لاستكشاف جوانب متعددة من هذا القطاع الحيوي.
ويمتد المعرض على مساحة واسعة تضم مناطق تفاعلية مصممة لعرض تنوع التمور السعودية، حيث يمكن للزوار تذوق أشهر أنواع التمور من مختلف مناطق المملكة. كما يضم المعرض منطقة الطهي الحي التي تقدم أطباقًا مبتكرة باستخدام التمور، بمشاركة نخبة من الطهاة المحليين والدوليين.
ويضم المعرض متحف عالم التمور، وهو أحد أبرز الأركان في المعرض، حيث يأخذ الزوار في رحلة تاريخية تمتد لأكثر من ألف عام. ويقدم المتحف لمحة عن دور النخيل والتمور في الأدب والتراث العربي، مستعرضًا الوثائق والمخطوطات التي تناولت التمور كجزء من الثقافة والاقتصاد. كما يضم المتحف مقتنيات أثرية تعكس استخدام النخيل عبر العصور، بما في ذلك أدوات زراعية ومخطوطات قديمة تبرز أهمية التمور في الحياة اليومية.
ويهدف المعرض إلى تقديم تجربة شاملة للزوار من خلال جلسات تذوق يومية، عروض ترفيهية، وتجارب تعليمية متعمقة تسلط الضوء على أهمية التمور كجزء لا يتجزأ من التراث السعودي وثقافته الغنية. كما يوفر المعرض فرصًا تجارية عبر تجمع الشركات المحلية والدولية لعرض أحدث المنتجات التحويلية المستوحاة من التمور.