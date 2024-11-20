افتتاح معرض عالم التمور 2024: رحلة تفاعلية في عالم النخيل والتراث

ويضم المعرض متحف عالم التمور، وهو أحد أبرز الأركان في المعرض، حيث يأخذ الزوار في رحلة تاريخية تمتد لأكثر من ألف عام. ويقدم المتحف لمحة عن دور النخيل والتمور في الأدب والتراث العربي، مستعرضًا الوثائق والمخطوطات التي تناولت التمور كجزء من الثقافة والاقتصاد. كما يضم المتحف مقتنيات أثرية تعكس استخدام النخيل عبر العصور، بما في ذلك أدوات زراعية ومخطوطات قديمة تبرز أهمية التمور في الحياة اليومية.