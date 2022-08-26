حادث سير في "نورية مكة" يخلّف 11 مصابًا.. والهلال الأحمر يباشر

وباشرت دوريات أمن الطرق وفرق الهلال الأحمر موقع الحادث؛ حيث تلقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة بلاغًا من مواطن في الساعة 3:6 من فجر اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من نقطة تفتيش النورية قبل مدخل مكة المكرمة.