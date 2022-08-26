حادث سير في "نورية مكة" يخلّف 11 مصابًا.. والهلال الأحمر يباشر

تعرّض 11 شخصًا لإصابات متعددة جراء حادث تصادم وقع فجر اليوم بمدخل مكة المكرمة بالنورية.
وباشرت دوريات أمن الطرق وفرق الهلال الأحمر موقع الحادث؛ حيث تلقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة بلاغًا من مواطن في الساعة 3:6 من فجر اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من نقطة تفتيش النورية قبل مدخل مكة المكرمة.
وفور تلقّي البلاغ انطلقت 6 فرق إسعافية إلى الموقع، وتبيّن وجود 11 إصابة؛ منها 3 حالات خطيرة، و٤ متوسطة الخطورة، و٤ حالات إصاباتها طفيفة.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر ومستشفى النور التخصصي.