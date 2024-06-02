"الرميح" يتفقد محطات النقل ويتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
وقف رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح على الاستعدادات لموسم الحج وتفقد محطة الحافلات في جرول واطلع على جاهزيتها وجاهزية أسطول الحافلات واستعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445 هـ، بحضور الرئيس التنفيذي من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
كما اطلع على مواقف الأجرة العامة في محطة باب الملك عبدالعزيز ووقف على استعداداتها كمنطقة حيوية تخدم الحجاج.
وزار مركز الضبط الأمني بالنوارية والتقى فرق الرقابة وحفزهم لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن واطلع على التقنيات الحديثة في موسم الحج.
وقام رئيس الهيئة العامة للنقل TGA المكلف الدكتور الرميح بجولة تفقدية لمواقف الأجرة العامة في باب الملك عبدالعزيز، ووقف على استعداداتها وجاهزيتها كمنطقة حيوية تخدم حجاج بيت الله الحرام والتقى فرق الرقابة في محطة النوارية ويحفزهم لتقديم أفضل الخدمات لضمان راحة ضيوف الرحمن.