"الرميح" يتفقد محطات النقل ويتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

وقف رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح على الاستعدادات لموسم الحج وتفقد محطة الحافلات في جرول واطلع على جاهزيتها وجاهزية أسطول الحافلات واستعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445 هـ، بحضور الرئيس التنفيذي من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.