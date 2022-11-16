السعودية وتايلند.. حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة يمكنهم دخول البلدين دون تأشيرة

وافقت السعودية وتايلند على مذكرة التفاهم التي يمكن بموجبها لمواطني البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو خاصة دخول دول بعضهم بعضاً دون الحاجة إلى تأشيرة.
ويسمح بموجب المذكرة الدخول إلى السعودية أو تايلند دون الحاجة إلى التأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى ٩٠ يوماً.
ونقلت صحيفة "thaipbsworld" التايلندية، عن راتشادرا دناديريك؛ نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة التايلندية، أن البلدين كذلك يدرسان لتوقيع مذكرتَي تفاهم جديدتين خلال قمة أبيك في بانكوك التي تعقد خلال الأسبوع الجاري، إحداهما للتعاون المتبادل في مجال الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون وتعزيز ابتكارات الطاقة، والأخرى تتعلق بالتعاون السياحي.