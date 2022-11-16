السعودية وتايلند.. حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة يمكنهم دخول البلدين دون تأشيرة

وافقت السعودية وتايلند على مذكرة التفاهم التي يمكن بموجبها لمواطني البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو خاصة دخول دول بعضهم بعضاً دون الحاجة إلى تأشيرة.