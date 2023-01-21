كيف أصبحت السعودية "أسرع اقتصاد بـG20"؟ صورة يبرزها 4 وزراء بـ"دافوس"

وفي التفاصيل، ووفق ما نقلته" c.n.n بالعربية"، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي: "تعد المملكة اليوم مثالًا للنمو العالمي، حيث حققنا أسرع نمو بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي، وإذا نظرنا من كثب إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 8.5%، فسنرى أن أنشطتنا غير النفطية واقتصاد قطاعنا الخاص قد وصلا إلى نسب نمو مرتفعة للغاية".