الأمن البيئي يضبط مخالفين في المدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز لتخزين الحطب والشروع في الصيد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عددًا من المخالفين لنظام البيئة في منطقتين مختلفتين، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ لوائح النظام والحد من الاعتداءات على الموارد الطبيعية.
وفي منطقة المدينة المنورة، تم ضبط مواطن ارتكب مخالفتي تخزين الحطب المحلي وتفحيمه، حيث عُثر بحوزته على 3 أمتار مكعبة من الفحم المحلي، و8 أمتار مكعبة من الحطب، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية المناطق، مع ضمان السرية التامة للمبلّغين.
وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تمكنت القوات من ضبط مواطنَين شرعا في الصيد دون ترخيص، وضُبط بحوزتهما 3 بنادق هوائية و1840 ذخيرة هوائية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص تبلغ 10,000 ريال، بينما تبلغ غرامة الصيد في أماكن محظورة 5,000 ريال، مشددة على أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية لحماية الحياة الفطرية.