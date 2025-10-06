الأمن البيئي يضبط مخالفين في المدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز لتخزين الحطب والشروع في الصيد

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية المناطق، مع ضمان السرية التامة للمبلّغين.