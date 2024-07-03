لتعزيز ثقافة الابتكار.. نادي الابتكار السعودي يوقّع اتفاقية مع "مركز المسؤولية"

من جانبه، أعلن رئيس نادي الابتكار السعودي المهندس ماجد بن عنزان، عن وصول عدد أعضاء النادي من المبتكرات والمبتكرين في جميع أنحاء المملكة إلى 200 عضو، مثمنًا للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات الدعم الكبير في إتاحة إمكانية تنظيم مختلف لقاءات النادي وورش العمل سعيًا لمجتمع مبتكر ومبدع.