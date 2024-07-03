لتعزيز ثقافة الابتكار.. نادي الابتكار السعودي يوقّع اتفاقية مع "مركز المسؤولية"

وقّع نادي الابتكار السعودي أمس، اتفاقية رعاية مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، في خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار ودعم المبتكرين في المملكة، وإثراء مسيرة النادي وتحقيق أهدافه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات إبراهيم بن ناصر المعطش، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مستهدفات المركز في تقديم خدمة مجتمعية هادفة للوطن، مؤكداً حرص المركز على الحضور في أهم الفعاليات التي تُثري المجتمع وتُتيح تبادل الخبرات بين المتخصصين.
وقال: "نؤمن بأن دعم نادي الابتكار السعودي يُسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال تسليط الضوء على المبدعين والمبتكرين في مجتمعنا ودعمهم لتحقيق إنجازاتهم".
من جانبه، أعلن رئيس نادي الابتكار السعودي المهندس ماجد بن عنزان، عن وصول عدد أعضاء النادي من المبتكرات والمبتكرين في جميع أنحاء المملكة إلى 200 عضو، مثمنًا للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات الدعم الكبير في إتاحة إمكانية تنظيم مختلف لقاءات النادي وورش العمل سعيًا لمجتمع مبتكر ومبدع.