"القحطاني" يترأس الاجتماع الثاني لإعلان جاهزية "صحة الطائف".. وهذا ما تم التأكيد عليه

استعرض مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني في اجتماع قيادات صحة الطائف للتحول اليوم توصيات الاجتماعات السابقة، والمتضمنة جاهزية الإدارات للمرحلة المقبلة وفق هيكلة RHD2.0 للقيام بمهامها ضمن دليل حوكمة مديريات الشؤون الصحية في ظل إطلاق التجمعات الصحية.
وقد تم عمل ورش عمل متفرقة خلال الاجتماع نوقشت فيها مجموعة من المعايير والمهام المشتركة وآليات ارتحال المهام، ضمن خطط ومنهجيات تضمن سلامة الانتقال وعدم تعارض تنفيذ المهام.
ووجّه القحطاني باستمرار وتكثيف دور المديرية الداعم لتجمع الطائف الصحي للعمل على تفعيل كافة العناصر والإجراءات المترتبة على اجتياز صحة الطائف للبوابة الأولى من مشروع التجمعات الصحية المعتمد من اللجنة الاستشارية لمشروع شركة الصحة القابضة والتحضير للبوابة الثانية من مسار الرحلة حسب الآلية المتبعة في ذلك.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود والأدوار التكاملية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك توعية الموظفين بإجراءات التغيير وفق متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن الاستعداد النفسي للموظف وضمان تجاوز المرحلة الانتقالية دون وجود إخفاقات أو تضرر على مستوى جودة الخدمة المقدمة لا سمح الله، ووضع أولوية سلامة المُراجع والمستفيد بالمقام الأول.