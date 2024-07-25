"كفاءة الإنفاق" تحتفي بـ 27 خريجًا في "صناع المستقبل"

وشهد البرنامج في دفعته التاسعة تخريج 27 متدربًا ومتدربة من 12 جامعة سعودية في عدد من مجالات واختصاصات الهيئة؛ منها الإستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشرية والأكاديمية، إضافة إلى الاختصاص القانوني، فضلًا عن الإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني، وقد عملت الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية على تدريب أكثر من 200 متدرب ومتدربة، وعقدت أكثر من 25 لقاءً معرفيًا مع المتدربين، فضلًا عن توظيف الهيئة لأكثر من 45% من المتدربين بعد تخرجهم من برنامج صنّاع المستقبل.