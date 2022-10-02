شاهد.. قنصل المملكة بهيوستن يقف على احتياجات السعوديين المتضررين من "إيان"

في إطار جهود المملكة في خدمة مواطنيها والعناية بهم أينما كانوا، قام القنصل العام للمملكة في هيوستن، شافي العتيبي، بزيارة المواطنين المتضررين من إعصار "إيان" الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا وتوفير السكن لهم في أحد الفنادق في مدينة موبيل بولاية ألاباما.