شاهد.. قنصل المملكة بهيوستن يقف على احتياجات السعوديين المتضررين من "إيان"

في إطار جهود المملكة في خدمة مواطنيها والعناية بهم أينما كانوا، قام القنصل العام للمملكة في هيوستن، شافي العتيبي، بزيارة المواطنين المتضررين من إعصار "إيان" الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا وتوفير السكن لهم في أحد الفنادق في مدينة موبيل بولاية ألاباما.
واطمأن "العتيبي"، وفق الحساب الرسمي لقنصلية المملكة بهيوستن، على المواطنين المتضررين، وتابع الخدمات المقدمة لهم، فيما وقف على احتياجاتهم.
يُذكر أن السلطات المحلية بولاية فلوريدا كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصاً، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك، ورصدت لقطات جوية مشاهد لحجم هائل من الأضرار التي خلفها الإعصار.